Если за пять лет Украина не сделает рывок, Россия нас грохнет, - Климкин

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя, и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удастся. Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой", - заявил Климкин.

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"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем. Я хорошо помню проекты, которым тоже оказывал помощь, когда дети с украинского Донбасса приезжали в другие регионы в первый для себя раз и вначале пытались срывать украинский флаг, а через месяц – уже пели украинский гимн. Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - добавил он.

По его мнению, для возвращения региона под украинский контроль необходимы две вещи: Украина как успешный и конкурентный в мире демократический проект и достижение между Западом и Россией понимание, что Украина - это часть демократического мира.

Климкин констатировал, что пока у нас нет "ни того, ни другого, но мы можем этого достичь".

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"Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - резюмировал он.