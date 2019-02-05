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05.02.19 16:08

Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Следователи Государственного бюро расследований задержали на вымогательстве 34 тысячи долларов взятки исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева.

Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал от фигуранта уголовного производства 34 тыс. долларов за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении.

После получения второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 15 тыс. долларов, полицейский был задержан следователями ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в г. Киеве и Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первую часть неправомерной выгоды правоохранитель получил ранее.

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Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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