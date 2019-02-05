Аваков и Луценко должны расследовать деятельность Аласании, - нардеп от "Свободы" Головко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", соответствующее депутатское обращение он направил в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел.

Депутат отмечает, что неоднократно обращался к правоохранителям о нарушениях на НСТУ, впрочем ни одно должностное лицо до сих пор не привлекли к ответственности.

"Мне стали известны факты о совершении Председателем правления ОАО" Национальная общественная телерадиокомпания Украины "Аласанией З. Г. и подчиненными лицами уголовных преступлений, а именно присвоение средств в особо крупных размерах во время тендерных закупок, присваивание международной помощи, подделка диплома, злоупотребление служебным положением при начислении премий и т.д.", - говорится в обращении Головко.

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В частности, депутат указал на ряд уголовных правонарушений в деятельности Аласании и его команды, касающихся закупки оборудования по завышенной цене.

"В декабре 2017 года должностными лицами ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" проведена процедура закупки за государственные средства оборудования на более чем 15 млн грн. Единственным лицом, которое принимало участие в конкурсе и одержала победу стало ООО "ВИЖН ХАУС". Обратившись в компанию, которая занимается поставками аналогичного оборудования за коммерческим предложением, можно сделать вывод, что указанное оборудование Председателем правления ПАО "НСТУ" приобретено по завышенной почти на 2 млн грн., цене", - говорится в обращении.

Головко добавил, что в этом же производстве расследуется еще одно нарушение по покупке оборудования на 422 тыс. гривен.

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По результатам конкурса победителем стала ООО "БМС ТЕХНО", которая ранее фигурировала в скандалах при закупках компьютерного оборудования по завышенной стоимости. Сделав поверхностный анализ рынка установлено, что указанное оборудование приобретено должностными лицами ОАО "НСТУ" по завышенной вдвое стоимости", - заявил Головко.

Нардеп также требует расследовать, почему заработная плата руководящего состава НСТУ составляет от 20 до 100 тыс. гривен, тогда как творческий коллектив получает от 5 до 8 тыс. гривен зарплаты.

"Кроме того, руководство ОАО "НСТУ", злоупотребляя своим служебным положением и используя коррупционные схемы, завладевают деньгами иностранных партнеров, выделенных для развития медиа в Украине. Завышается стоимость создания медиа проектов, средства иностранных грантов используются на выплату премий, надбавок и доплат руководящему составу ОАО "НСТУ", при этом, последние не отражают такие средства в своих декларациях", - заявил Головко.

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Депутат акцентирует внимание на том, что правоохранители должны расследовать производства об использовании заместителем НСТУ Юровской поддельного диплома об образовании и обратить внимание на правую руку Аласании - Александра Лиева, бывшего министра туризма Крыма при Януковиче, который разработал и внедрил коррупционные схемы отмывания грантов через благотворительные фонды.

Как известно, на днях ОАО "НСТУ" приняло решение досрочно расторгнуть контракт с руководителем "Суспильного" Зурабом Аласанией.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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