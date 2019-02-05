Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"На 5 февраля 2019 г. в помещении Голосеевского районного суда города Киева было назначено подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе народных депутатов Украины Бориса Розенблата и Максима Полякова, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Однако, в суд для участия в судебном заседании не явились двое из шести обвиняемых, что сделало невозможным проведение заседания", - рассказали в САП.

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"Учитывая вторую подряд неявку упомянутых выше лиц, а также то, что последние не сообщили суду о причинах их отсутствия, прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанных лиц в суд. Однако, суд отклонил указанное ходатайство прокурора, но обязал обвиняемых предоставить в суд документы, подтверждающие уважительность причин неявки", - отметили в ведомстве

Следующее заседание назначено на 12:00 час. 6 марта 2019.





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Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.