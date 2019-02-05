У Путина уверяют, что Гриба осмотрели врачи и его состояние "удовлетворительное", - Денисова

Об этом в эфире "112 Украина" сказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что суд отказал матери в свидании, и предоставят возможность встретиться консулу с Павлом только после приговора. Это не предусмотрено консульской конвенцией, подписанной между Украиной и Российской Федерацией, надо предоставить такое свидание, перенос невозможен. Сегодня буду встречаться с представителями Совета Европы", - сказала Денисова.

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Также, как она отметила, советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов заверил, что Гриба обследовали медики. По его информации, арестованный находится в удовлетворительном состоянии. Однако по какой-то причине судебное заседание перенесли.

"Вчера я получила ответ от Федотова. Он - советник Путина, сказал, что обследование сделано, врачи говорят, что его состояние удовлетворительное, но было перенесено судебное заседание на 18 февраля. Я обратилась ко всем представителям дипломатических миссий, расположенных в городе Ростове-на Дону, для того чтобы они попали на суд и увидели, в каком состоянии Павел", - сказала Денисова.

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".