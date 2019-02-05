Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корчинский отметил: "Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой. Есть люди, которые всю жизнь ничему не учатся. Ничего, Бог научит.

Ульяна Супрун первый руководитель Минздрава, для которого Украина превыше всего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также, суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.