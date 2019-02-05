Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Прямому" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Материалы этого уголовного производства будут преданы СБУ по подследственности. Чтобы все понимали, статья 110 часть 1 посягательство на территориальную целостность наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. И статья 111 часть 1 - это государственная измена карается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - рассказал представитель.

Он отметил, что пока говорить о доказанности еще рано.

"Будут проведены соответствующие следственные действия. И при необходимости следователями будет вручено подозрение человеку, по внесенным в ЕРДР сведениям, по поводу которых возбуждено уголовное производство ... Нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. На это потребуется время ... Если все показания будут записаны и подтверждены, а люди, которые их дали подпишутся под этими свидетельствами - они будут приняты в качестве доказательств в суде", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 февраля, ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.