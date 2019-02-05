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05.02.19 17:56

Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на выборах президента Украины 31 марта.

цик

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник ЦИК зарегистрировала кандидатами Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Сергея Носенко и Руслана Рыгованова.

Внефракционный народный депутат В.Кривенко - кандидат от партии "Народный рух Украины".

Первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины С.Кривонос выдвинут партией "Воины АТО".

Самовыдвиженец Р.Рыгованов зарегистрирован в Горловке Донецкой области, и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный.

Самовыдвиженец С.Носенко проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный.

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