"То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун

Об этом Березюк сообщил кореспонденту Цензор.НЕТ.

"То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, это антигуманно, антигосударственная позиция. Более того, это касается безопасности страны и дестабилизирует отрасль, которая начала возрождаться. Можно найти массу претензий к МОЗ, как и к любому министерству, но его действия, которые системно внедряются, являются полезными. И их внедрения зависит от МОЗ, от депутатов, и местных органов власти", - сказал он.

По словам Березюка, сейчас началась огромная волна дезинформации о деятельности МОЗ, за которой стоит "фарммафия".

"Я много езжу по стране. И как врач, хочу сказать, что украинская медицинская услуга была фактически уничтожена на протяжении последних 10 лет. Физически. Непутевым олигархическим управлением, которое вымывало деньги с госбюджета, и фармакологической мафией, которая создала анклав на территории Украины. В мире лекарства продавались по референтным ценам, а в Украине эта мафия, которая состоит из 5-6 человек, держала их очень высокими", - отметил Березюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун

Он подчеркнул, что хотя является представителем оппозиционной политсилы, но считает, то, что сделал МОЗ под руководством Супрун, "лучиком надежды на то, что медицинская услуга в Украине для простых людей возрождается ".

Он очень высоко оценил внедрение механизма "деньги ходят за пациентом".

"Я на этой неделе вернулся из Харьковской области. В обычном районе качество амбулаторных услуг в сто раз выше, чем 2-4-10 лет назад, потому что есть условия. И качественней управленец может реализовать их. Супрун стала на хвост и вытащила деньги из карманов фарммафии. Сегодня онкобольные обеспечены самыми лучшими лекарствами, и эти лекарства в 2-3 раза дешевле, чем они завозились еще год назад. Кто пострадал? Фарммафия", - сказал Березюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.