Стрелок-зенитчик из "ДНР" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в августе 2015 одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Там мужчина занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В мае 2016 злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Продолжаются следственные действия".

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