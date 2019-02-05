Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева"

Сегодня рабочая группа, в состав которой входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества, утвердил техническое задание для будущего конкурса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета.

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Согласно документу, проекты изображение герба должны основываться на исторических традициях Киева. Изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.

"Сейчас Киев использует символику, которая не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Мы создали рабочую группу с привлечением экспертов и сегодня утвердили техническое задание. Оно содержит все ключевые элементы и параметры будущего герба. Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный герб столицы будет соответствовать требованиям истории и современности одновременно", - отметил председатель рабочей группы, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Для участия в конкурсе участники должны представить эскизный проект герба города Киева (цветной и одноцветный). Также конкурсанты будут предоставлять пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции. Эскизные проекты должны быть представлены на бумаге формата А3 или А4.

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Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей рабочая группа должна утвердить в ближайшее время.