Новый герб для столицы выберут на конкурсе, проекты "должны основываться на исторических традициях Киева"

Сегодня рабочая группа, в состав которой входят представители всех фракций Киевсовета, а также члены Украинского геральдического общества, утвердил техническое задание для будущего конкурса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевсовета.
Согласно документу, проекты изображение герба должны основываться на исторических традициях Киева. Изображения могут создаваться индивидуально или творческим коллективом.
"Сейчас Киев использует символику, которая не в полной мере соответствует принципам, правилам и традициям европейской геральдики. Мы создали рабочую группу с привлечением экспертов и сегодня утвердили техническое задание. Оно содержит все ключевые элементы и параметры будущего герба. Важный момент, что эскизные проекты должны быть разработаны на основе исторических традиций с использованием известных символов местного самоуправления Киева. Таким образом обновленный герб столицы будет соответствовать требованиям истории и современности одновременно", - отметил председатель рабочей группы, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.
Для участия в конкурсе участники должны представить эскизный проект герба города Киева (цветной и одноцветный). Также конкурсанты будут предоставлять пояснительную записку с геральдическим описанием и обоснованием композиции. Эскизные проекты должны быть представлены на бумаге формата А3 или А4.
Детали проведения конкурса, его продолжительность и сроки определения победителей рабочая группа должна утвердить в ближайшее время.