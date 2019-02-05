Полиция готова продолжит охранять активиста Михайлика, пережившего покушение на убийство

Речь об этом идет в сообщении, распространенном департаментом коммуникации Нацполиции Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мероприятия по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, – об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности", – сказано в сообщении.

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В полиции утверждают, что Михайлик заявлял следствию о необходимости в охране после определения подследственности в уголовном производстве.

"Однако следователем вновь продлено действие мер безопасности. Нацполиция готова обеспечить предоставление физической охраны в формате и исходя из необходимости, которую укажет пострадавший", – сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля одесский активист Олег Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января. По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули наемного убийцы".

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое - граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

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По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антона Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.

Впоследствии, суд отпустил под круглосуточный домашний арест инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел в СИЗО два месяца.

11 января 2019 года Нацполиция сообщила о проведении операции, а также отметила, что подготовила все документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства. Они были направлены в Генпрокуратуру 10 января, а сейчас находятся в распоряжении компетентных органов властей Германии.