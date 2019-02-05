Россия хочет вмешаться в выборы в Литве, готовит информационные и кибератаки, - литовская разведка

Речь об этом идет в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В этом году Литва должна провести президентские и региональные выборы, а также выборы кандидатов в Европарламент. Свои же парламентские выборы пройдут в следующем году.

"Российская разведка усилит свою активность во время избирательного цикла 2019–2020 годов", – говорится в отчете разведки Литвы.

"Вероятно, что Россия попытается изменить ход выборов с помощью информационных и киберметодов", – отмечено в документе.

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В частности, литовские спецслужбы подозревают, что Москва может начать кампанию по "распространение пропаганды и дезинформации в литовском сегменте социальных сетей".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предостережение литовских спецслужб, назвав их "нонсенсом". По его словам, Россия якобы никогда не вмешивается в чужие выборы.

Но несмотря на его слова, Россию подозревают в многочисленных кибератаках в Эстонии в 2007 году, а также попытках навредить системам электроснабжения в Украине в 2016-ом, подчеркивает Reuters.

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Кроме того, в докладе литовской разведки говорится, что Россия разместила в Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей, большое танков и бомбардировщиков. Она также модернизирует там свои базы, чтобы иметь возможность размещать ракеты, в том числе ядерные.

В докладе также говорится, что существует растущий риск "непреднамеренных инцидентов" в результате усиления военных маневров на другой стороне российско-литовской границы.