Террористы с начала АТО повредили на подконтрольной территории почти 13 000 жилых домов, почти 7000 из них восстановлены, - Куць

Об этом 5 февраля заявил в Краматорске на встрече с военным атташе Посольства Швейцарской Конфедерации в Украине, полковником Урсом Сульсер председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Александр Куць, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фейсбук чиновника.

"Проинформировал господина Сульсер о том, что с начала проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области, контролируемой украинскими властями, разрушены или повреждены 12 905 жилых домов (11 780 частных, 1048 – коммунальных, 24 – кооперативных и 53 – ОСМД). В настоящее время восстановлено 6998 на сумму 181 900 000 грн (6156 частных домов – на сумму 92100000 грн; 772 коммунальных на 75700000 грн, 24 кооперативных на 7600000 грн и 46 ОСМД на сумму 6, 5 млн грн)", – написал глава области.

Он отметил, что остаются разрушенными или поврежденными 5907 единиц жилья (5624 частного, 276 – коммунального и 7 ОСМД).

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Но Куць подчеркнул, что несмотря на боевые действия на линии соприкосновения, часть области, контролируемая украинскими властями, развивается, промышленные предприятия работают стабильно.

"Конечно, экономика региона понесла значительные потери в результате российской вооруженной агрессии и довоенной ориентации части предприятий на РФ. Но за эти годы произошла переориентация на другие рынки, наши предприятия продолжают поиск потенциальных партнеров в Европе в мире", – добавил руководитель региона и поблагодарил Сульсер, а в его лице – всей Швейцарской Конфедерации за поддержку Украины, за внимание к ее проблемам и нуждам.

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