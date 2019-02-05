Ведущую шоу "Орел и решка. Перезагрузка" россиянку Ивлееву не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в ходе пограничного контроля выяснилось, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. По ее словам, на полуостров она ездила отдыхать и попала туда с территории РФ на самолете. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы.

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Всего в прошлом году сотрудники пограничного ведомства обнаружили около 2200 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/с временно оккупированных территорий. При этом за это правонарушение в пересечении государственной границы отказано почти 1400 иностранцам и принято 1170 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам.

С начала года 90 иностранцев получили запрет въезда за посещение оккупированных территорий.

Добавим, Государственной пограничной службой вместе с другими правоохранительными органами выделены более 3200 граждан, которые могли незаконно находиться на Тоту. Информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения. Отметим, за последние несколько лет правоохранителями принято решение о запрете въезда в нашу страну относительно 140 иностранцев из числа деятелей культуры и искусства.

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