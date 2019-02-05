Украина в 2018 году экспортировала в ЕС больше, чем в любой предыдущий год независимости, доля Евросоюза в экспорте - 42,6%, а России - 7,6%, - Порошенко

Об этом Петр Порошенко заявил на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем когда-либо за всю историю существования независимой Украины", – подчеркнул президент.

В частности, по его словам, Украина стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.

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Порошенко напомнил, что ныне доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,6%, тогда как доля РФ – 7,6%.

В то же время президент подчеркнул, что соглашение о зоне свободной торговли с ЕС способствует выходу украинских товаров и на другие мировые рынки.

"Украина не будет больше страной дешевой рабочей силы, мы имеем другие конкурентные преимущества. Еще раз подчеркиваю: в этой связи еще большее значение приобретает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки мира", – заявил Порошенко.

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В этом контексте он добавил, что если товар или услуга продаются в ЕС, они точно будут интересными для многих стран мира.