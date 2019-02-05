Медведчук сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, - Тетерук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Отвечая на вопрос "Почему именно сейчас?" - речь идет о привлечении к ответственности Виктора Медведчука, Тетерук отметил: "Потому что, конечно, начиная с нашего вхождения в парламент, мы всегда говорили, что господин Медведчук представляет интересы Российской Федерации и защищает Россию от, скажем, Украины. И всегда выставлял Украину как виновную в этом противостоянии. И был достаточно осторожным во всех своих заявлениях. И поэтому формировал такой имидж, что он якобы осторожный юрист, который ходит по грани.

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Но, понимая, что в Российской Федерации все меньше остается на то, чтобы удержать наше государство в орбите своего влияния, они начинают делать ошибки. Потому что, чем меньше остается времени на принятие решений, тем больше будут делаться ошибок и ложных шагов. И, конечно же, мы не дадим им шанса избежать наказания за все те деяния и заявления, которые они делают.

Используя повод того, что господин Медведчук на съезде политической силы "Оппозиционный блок" сделал ряд абсолютно позорных заявлений, которые полностью противоречат Конституции нашего государства, законодательству о предоставлении автономии региону Донбасс, о создании там "парламента", я немедленно обратился с соответствующим депутатским обращением в Генеральную прокуратуру, в Службу безопасности Украины с тем, чтобы они предоставили надлежащую правовую квалификацию этим заявлениям и дали правовую оценку.

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На сегодня, действительно, Генеральная прокуратура Украины зафиксировала в действиях и заявлениях господина Медведчука нарушение статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины Уголовного кодекса Украины и статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Теперь мы как народные депутаты будем внимательно наблюдать за ходом событий в расследовании правоохранительными органами.

Следующий шаг будет за Службой безопасности. Именно они должным образом должны подготовить все необходимые документы. И все общество должно видеть в открытом процессе, как в суде господин Медведчук будет защищать свою пророссийскую позицию, свои пророссийские взгляды и то, как он защищает персонально Путина в его вражеской агрессии против Украины.

Я убежден, что это должно быть хорошей прививкой на будущее всем тем политикам, которые ассоциируют себя и свое будущее с Российской Федерацией и подынрыванием интересам Кремля в Украине".

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