Большая ханская мечеть в Бахчисарае разрушена из-за "ремонтно-реставрационных работ" оккупантов, - экс-директор Бахчисарайского заповедника Аблялимова

Об этом бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова рассказала "Крым.Реалии ТВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Большая ханская мечеть. Мое мнение – мы ее потеряли. Потому что процессы и методы реконструкции, которые использовались, необратимы. Возвратить прежний вид, к сожалению, уже невозможно. Потому что балки распилены, черепица на открытом пространстве разрушается, безусловно. И что происходит внутри ханской мечети – нам на сегодняшний день неизвестно. Я знаю о том, что там идут трещины, на трещины поставлены маячки. Они наблюдают за движением стен, но какие будут приняты технологические решения для сохранности этого объекта, мне неизвестно", – отметила Аблялимова.

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Она также подчеркнула, что российские власти полуострова пытаются скрыть масштаб разрушений, ограничив доступ к объекту.

"Принятие таких жестких мер – ограничение доступа, запрет на фотографирование – вызывает опасение, что там очень сложная ситуация", – добавила Аблялимова.

Ранее стало известно, что тендер на разработку научно-проектной документации по "ремонтно-реставрационным работам" в Ханском дворце в Бахчисарае выиграла компания "Меандр" из Санкт-Петербурга. Также она реставрирует Генуэзскую крепость, "Мечеть и медресе" и "Комплекс монастыря Сурб-Хач" в Старом Крыму, "Усадьбу Палласа" и "Дом офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка" в Симферополе; Ливадийский дворец, дом писателя Антона Чехова и Ласточкино гнездо в Ялте, Митридатскую лестницу в Керчи и Воронцовский дворец.

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Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть. Он является кандидатом на внесение в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.