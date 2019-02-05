На КПВВ "Майорск" полицейские задержали бывшего сотрудника исправительной колонии "ДНР"

Мужчина направлялся на подконтрольную Украине территорию к своим родственникам, однако во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские обнаружили факты, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Получив должность "младшего инспектора по контролю за заключенными", форму и оружие, 42-летний прапорщик осуществлял патрулирование периметра колонии. В 2018 году участник НВФ вышел на пенсию "по выслуге лет".

Все время бывший наемник находился на территории оккупированной территории, а недавно решил наведаться к своим родственникам.

В момент пересечения КПВВ "Майорск" мужчина был задержан полицейскими из состава Объединенных сил и сотрудниками пограничной службы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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