Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.02.19 23:39

Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри

5 февраля 2019 в рамках визита украинской парламентской делегации в США состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с Министром энергетики США Риком Перри.

Во время встречи был обсужден ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также, во время встречи Министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, имеет своим фундаментом вечные христианские ценности.

Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри 01
Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100