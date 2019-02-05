Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри

Во время встречи был обсужден ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также, во время встречи Министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, имеет своим фундаментом вечные христианские ценности.



