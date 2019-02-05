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05.02.19 23:59

Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности в случае, если США и Россия не вернутся к выполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, у Киева есть соответствующий опыт в сфере ракетного оружия

Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

,Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интрфакс-Украины, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин cказал в интервью "Голос Америки" во вторник.

"Такое поведение России привело к новой логике гонки вооружений. Конечно, другие партнеры также будут это (размещение ракет средней и малой дальности) делать. И в этой ситуации Украине нужно будет отвечать на новые вызовы. И мы должны ответить на них достойно, поскольку у нас есть опыт, интеллект и необходимость защищать нашу страну. У нас уже есть потенциал в сфере ракетного оружия. Какие ракеты нужны нам в будущем решать нам", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия годами нарушала договор, размещая ракеты средней и малой дальности.

"Это абсолютно меняет весь смысл контроля над вооружением... Мы должны использовать все для того, чтобы себя защитить", - резюмировал министр.

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