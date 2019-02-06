Раненому военнопленному моряку Артеменко не отдают переданный свитер с символикой ВМСУ, - адвокат Куракина

Об этом в Facebook сообщила адвокат моряка Мария Куракина, пишет Цензор.НЕТ.

"Несмотря на выпавшее ему испытание, 24-летний моряк держится отлично, улыбается и шутит, поддерживает товарищей. На мрачные стены тюрьмы смотрит философски. "Эти и другие тяготы временны", говорит Андрей. Все будет хорошо", - отметила она.

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Она уведомила, что к нему обещает подойти офтальмолог (при огнестрельном осколочном ранении серьезно пострадали глаза), но консультации пока не было, хотя болезненность глаз сохраняется.

"Реабилитацию не проводили, комплекс физических упражнений для восстановления функций раненой руки не назначен, и ничего не разъяснено в этой части. Раненая рука - припухлость запястья сохраняется. По этому поводу и загрудинных болей также требуется консультация хирурга и других профильных специалистов и дальнейшее лечение. Не только симптоматическое, но такое, которое необходимо. В полном объеме", - подчеркнула адвокат.

В то же время, условия в изоляторе, со слов Артеменко, нормальные, есть горячая вода, пользуется душем, съедобная еда, хлеб. Пользуется библиотекой, читает романы на военную и историческую тематику.

"С передачей вещей происходит такое: основную одежду, в том числе теплую, ему передали, но не отдают переданный украинскими консулами свитер с небольшой надписью на латинице – символикой ВМСУ, что является вообще-то нарушением прав военнопленного", – написала она.

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По словам адвоката, Артеменко просит посодействовать в решении этого вопроса.

"При поступлении в "Лефортово" сотрудники изъяли также письма и фотографии родных, о чем Андрей после консультации со мной написал заявление с просьбой вернуть ему эти вещи. И еще одно заявление об этом подал вчера, мы ждем ответа от изолятора", - отметила Куракина.

Она также рассказала, что ее подзащитному "по неизвестной причине задерживают книги, которые передают люди в изолятор, - художественную литературу в основном".

"Андрей получил около 100 писем со словами поддержки от неравнодушных и отзывчивых людей из разных стран - России, Украины, ОАЭ, США, Канады, Латвии, Литвы, Грузии. Эти письма ему также доставляют с задержкой. Так, 4 февраля принесли несколько писем от 17 декабря", - подчеркнула адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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