Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен один украинский воин, ликвидированы 4 и тяжело ранены 11 террористов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-ценра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- трижды из 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Опытное;

- из автоматических гранатометов - в районе поселка Пески;

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Гнутово;

- из гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:

- из 82-мм минометов - в районе Хутора Вольный;

- из 82-мм минометов, и автоматических гранатометов - в районе поселка Троицкое;

- дважды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Катериновка;

- из 82-мм минометов, - в районе населенного пункта Крымское.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь примененяя дежурные огневые средства.

По данным разведки, 5 февраля, четверо оккупантов уничтожены и одиннадцать получили тяжелые ранения, уничтожена бронированная боевая машина противника и внедорожник.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.