Две общины на Виннитчине перешли из УПЦ МП в ПЦУ

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии Православной Церкви Украины, передает Цензор.НЕТ.

"5 февраля состоялись общие собрания религиозной общины в с. Кузьминцы Гайсинского района, на которых был рассмотрен вопрос изменения подчинения общины в канонических и организационных вопросах. Все 132 участника собрания единогласно поддержали предложение настоятеля местного храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского протоиерея Андрея Корнеги и первыми в Гайсинском районе перешли из юрисдикции УПЦ, находящейся в единстве с Московским патриархатом, и присоединились к поместной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этот же день к управлению Винницко-Барской епархии обратились прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Кисница Крыжопольского района с просьбой принять их под управление ПЦУ. Они сообщили, что еще 23 января в их селе состоялось собрание, на которых 72 прихожан проголосовали за выход из УПЦ МП. Однако с этим решением не согласился настоятель местного храма, который в субботу, 2 февраля, созвал "свои" сборы. И вопреки ожиданиям священника, на этот раз его не поддержали еще больше прихожан. 85 проголосовали за ПЦУ и только 4 - за УПЦ в единстве с Московским патриархатом.

Таким образом церковная община с. Кисници дважды подтвердила свое желание находиться в Православной Церкви Украины.

Всего на Виннитчине выбор в пользу подчинения ПЦУ сделали более 60 общин, часть из которых сейчас находится в процессе юридического оформления перехода.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.