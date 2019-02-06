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06.02.19 09:10

Дело экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева переквалифицировали с хищения на небрежное отношение к службе: сегодня суд начнет его рассмотрение, - адвокат Журавлев

Сегодня состоится подготовительное заседание суда по делу о халатности в отношении экс-начальника Харьковского национального университета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Андрея Алимпиева.

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"Подготовительное заседание назначено на 6 февраля, 14-00. Военная прокуратура отказалась от своих первоначальных обвинений в коррупции по ст.191 (хищение средств. - Ред.) УК. Теперь Андрею Николаевичу инкриминируют небрежное отношение к воинской службе (ч.3 ст.425 УК)", - сообщил Интерфакс-Украина адвокат А.Алимпиева Максим Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, защита намерена добиваться оправдательного приговора.

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"В материалах дела есть доказательства невиновности Андрея Николаевича - это вывод Госаудитслужбы, сделанный по запросу НАБУ, в котором четко сказано, что никаких нарушений не установлено. Поэтому мы будем добиваться оправдательного приговора", - сказал М.Журавлев.

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога.

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