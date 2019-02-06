Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во вторник, 5 февраля, в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари.

"Это большое число показывает, что присутствие (немецких солдат - Ред.) здесь очень важно", - отметила министр.

В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года. Российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград.

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В ходе визита в страны Балтии фон дер Ляйен накануне встретилась в Литве с президентом Далей Грибаускайте и своим коллегой Раймундасом Кароблисом, а в Риге - с министром обороны Артисом Пабриксом. В этих двух странах глава Минобороны ФРГ также провела встречу с военным контингентом НАТО Enhanced Forward Presence из 10 стран-членов альянса. Эта миссия была запущена после оккупации Россией Крыма и размещается по принципу ротации в трех странах Балтии и Польше.