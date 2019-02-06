НАПК выявило связанные с коррупцией нарушения в декларации нардепа Богдана Дубневича. Вывод направят в НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК, проверка декларации была осуществлена на основании соответствующих обращений.

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"Сведения, указанные в обращении о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, были подтверждены относительно декларации за 2016 год, предоставленной Богданом Дубневичем. Соответственно - составлен обоснованный вывод о правонарушениях, связанных с коррупцией, который будет направлен в НАБУ (ст. 366-1 УК)", - говорится в сообщении.

В то же время, информация, изложенная в обращении по декларациям (за 2015 и 2016 годы), поданным народным депутатом Павлом Ризаненко (фракция "Блок Петра Порошенко"), не была подтверждена в ходе проверки Нацаентством.

Напомним, братья Богдан и Ярослав Дубневичи - депутаты Верховной Рады. Богдан - 8-го созыва, Ярослав - 7 и 8-го созывов. Выходцы из Львовщины. Кроме пребывания в органах власти различных уровней, братья успели стать известными как бизнесмены, чьи фирмы часто побеждают в государственных тендерах или предоставляют услуги государству в обход конкурсных соревнований.