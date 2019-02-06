Спасатели со вчерашнего дня тушат пожар на городской свалке под Полтавой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 февраля в 13:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га", - сказано в сообщении.

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6 февраля пожарные продолжили тушение пожара.

Причина пожара устанавливается.