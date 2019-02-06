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06.02.19 10:59

Спасатели со вчерашнего дня тушат пожар на городской свалке под Полтавой

На территории Полтавской городской свалки произошел пожар, возгорание было ликвидировано на площади 0,002 га, но тушение пожара продолжилось сегодня.

пожар

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"5 февраля в 13:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник на территории Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади 0,007 га. Пожар был локализован в 16:25. По состоянию на 17 часов было ликвидировано возгорание на площади 0,002 га", - сказано в сообщении.

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6 февраля пожарные продолжили тушение пожара.

Причина пожара устанавливается.

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