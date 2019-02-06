Вакарчук призвал Порошенко и Раду обеспечить выборы по открытым спискам: Не нужно отговорок, просто примите закон

Об этом он написал в блоге на "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, Вакарчук напомнил, что проведение выборов в парламент по открытым партийным спискам обещали фракции коалиции в коалиционном соглашении, есть такой пункт и в предвыборной программе 2014 года действующего президента, однако обещание остается невыполненным.

"Уже ближайшие выборы в парламент нужно провести по полностью пропорциональной системе - открытым региональным спискам с исключительно партийным выдвижением... Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 до выборов президента! Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 года прошли по новой системе открытых избирательных списков", - написал он, добавив, что указанный законопроект уже проголосован в первом чтении.

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Вакарчук также перечислил основные преимущества выборов по открытым спискам.

"Во-первых, это мощный удар по коррупции. Подкупать избирателей, "засевать" гречкой применять административный ресурс станет значительно труднее, потому что мандаты будут распределяться в округах, которые в среднем в десять раз больше мажоритарных, а соревноваться придется не только с кандидатами от других партий, но и с членами собственной партии.

Во-вторых, это уменьшает вероятность предательства интересов избирателей депутатами. Кандидаты больше не смогут выигрывать выборы как "независимые", а затем присоединиться к фракции партии, выполнять программу которой они своим избирателям не обещали.

И самое главное. Такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего - у них нет больших ресурсов, но есть честное имя, профессионализм, четкая идеология и железные принципы", - подчеркнул экс-нардеп.

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Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Андреем Парубием.

Документ, в частности, предусматривает 4% проходной барьер в парламент (вместо нынешних 5%) и выборы по открытым партийным спискам.