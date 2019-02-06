Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters

К таком выводу после собственного расследования пришли журналисты Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В провинции Дейр эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года произошел бой между силами Башара Асада и международной коалиции под командованием США, поддерживающей оппозиционеров. По данным Reuters, в бою были уничтожены около 100 наемников из России и стран СНГ. При этом МИД РФ утверждает, что погибли только несколько российских граждан, и опровергает крупные потери.

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"Тела погибших под Дейр эз-Зором из числа бойцов так называемой "группы Вагнера" были возвращены семьям более чем через семь недель после боя и с документами, детали в которых, по словам людей, знавших погибших, были неверны", – выяснили журналисты.

"Это отличалось от обычной практики возвращения погибших из Сирии и помогло скрыть свидетельства крупных потерь от широкой публики до переизбрания Владимира Путина президентом 18 марта", – делает вывод Reuters.

Кроме того, вербовщики, сообщившие родным наемников о гибели их близких, требовали не разглашать обстоятельства, при которых это случилось.

"В то время Москва представляла операцию в Сирии как успешную кампанию, ведущуюся сравнительно малой кровью", – напоминают журналисты.

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Правда о массовой ликвидации российских наемников в Дейр эз-Зоре стала известна их родным только после того, как на выборах президента 18 марта в очередной раз победил Владимир Путин.

Москва неоднократно отрицала сообщения о том, что тысячи российских наемников воюют в Сирии, на востоке Украины или в других странах.

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Одной из наиболее известных частных военных компаний "ЧВК Вагнера" руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего его называют "поваром Путина".

Служба безопасности Украины опубликовала новый список граждан России и других стран, которые, как утверждается, являются наемниками так называемой "частной военной компании Вагнера". Многие из них воевали на востоке Украины и в Сирии. В списке СБУ 206 человек. В спецслужбе утверждают, что 58 из них были уничтожены в Сирии в начале февраля в столкновении с американскими военными в провинции Дейр-эз-Зор. Служба безопасности Украины называет бойцов ЧВК "Вагнера" внештатными сотрудниками российской службы военной разведки – Главного управления Генштаба, ранее известного как ГРУ.