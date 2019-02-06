На решение суда об отстранении Супрун подана апелляция, - представитель Кабмина в ВР Денисенко

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Есть заявление Министерства юстиции, о том, что это решение (суда. – Ред.) мягко говоря странное. Подана апелляция", - заявил Денисенко.

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По его словам, в данный момент не идет речь о назначении кого бы то ни было на место Супрун. Также, по его словам, поскольку дело находится на рассмотрении суда, речь не идет и о назначении самой Супрун.

"Вопрос находится в судебной плоскости, поэтому в случае назначении сейчас это решение может быть признано не действительным", - объяснил он.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.