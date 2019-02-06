Супрун: Решение суда о моем отстранении блокирует доставку жизненно важных лекарств и вакцин в медучреждения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала отстраненная от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом.

Спасибо Петру Порошенко, Владимиру Гройсману и Андрею Парубию за четкую позицию относительно поддержки трансформации здравоохранения Украины. Теперь нам надо оперативно урегулировать сложившуюся ситуацию", - написала она.

Супрун подчеркнула, что сейчас поставлены под угрозу изменения, которые удалось достичь ее команде. Однако перед командой Минздрава стоит ряд очень конкретных проблем и вопросов: "Как лекарства, закупленные на сумму более 633 миллионов гривен за средства налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут отправлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит с подписью и.о. министра.

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На складах государственных предприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимые препараты по 33 программам государственных закупок. Это вакцины против кори, которые являются единственным средством, чтобы остановить вспышку болезни. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Кто подпишет договора с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия за счет госбюджета-2019? Потому что полномочия подписывать договора также имеет только и.о. министра".

Кроме того она отметила, что под угрозой также находятся своевременные закупки и поставки лекарств за счет бюджета этого года: "МОЗ Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя".

"Сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения. А доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий - будет потеряно.

Кто подпишет документы об отправке на лечение за границу 44 граждан? Потому что приказы об отправке подписывает и.о. министра.

Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое.

Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки восстановить работу Министерства", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.