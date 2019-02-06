Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.19 12:10

В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО

В Центральном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко обнаружили пять устройств для прослушивания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.

"Я обращаюсь к штабам всех кандидатов в президенты, не исключая действующего Президента. Призываю проверить все, что есть вокруг вас. Эти пять устройств были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - уверен Виктор Чумак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

Он добавил, что в то время, когда вопросами безопасности должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба безопасности, они демонстрируют абсолютную бездеятельность и вместо этого безосновательно обвиняют Анатолия Гриценко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100