В штабе Гриценко обнаружили устройства для прослушивания. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я обращаюсь к штабам всех кандидатов в президенты, не исключая действующего Президента. Призываю проверить все, что есть вокруг вас. Эти пять устройств были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - уверен Виктор Чумак.

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Он добавил, что в то время, когда вопросами безопасности должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба безопасности, они демонстрируют абсолютную бездеятельность и вместо этого безосновательно обвиняют Анатолия Гриценко.