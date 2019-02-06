Россия выйдет из ракетного договора с США через полгода, - Лавров

Об этом глава российского МИД заявил в среду, 6 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается ДРСМД, мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент Путин определил нашу позицию, мы будем действовать зеркально: американцы приостановили свое участие в этом договоре, мы сделали то же самое. Соответственно, по истечении шестимесячного периода договор перестанет действовать", – сказал Лавров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп о новом ракетном договоре с РФ: Если не удастся договориться, то США будут разрабатывать инноваций гораздо больше, чем другие

При этом главный российский дипломат напомнил, что Россия не будет инициировать переговоры о возобновлении ДРСМД. Лавров сказал, что Путин поручил ему и министру обороны РФ Сергею Шойгу "не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если западные партнеры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

Также на Цензор.НЕТ: Украине нужно использовать все возможности, чтобы себя защитить, - Климкин о ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и РФ

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

Читайте также: "Выстрелил и забыл": Украина разрабатывает новую версию ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" со значительно большими возможностями применения