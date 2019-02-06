ГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ноябре 2018 года с одной из воинских частей на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, хищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время следователями территориального управления ГБР во Львове, проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.