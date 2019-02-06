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06.02.19 12:52

ГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада

Следователи территориального управления ГБР, расположенного во Львове, выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4,5 млн гривен.

ГБР расследует хищение из воинской части на Львовщине тепловизоров и ПНВ на 4,5 млн: арестован начальник склада

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ноябре 2018 года с одной из воинских частей на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки Archer и 8 приборов ночного видения. Оптические приборы были выделены Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи.

По версии следствия, хищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.

Военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В настоящее время следователями территориального управления ГБР во Львове, проводится комплекс следственных действий по розыску и возвращению похищенного военного имущества. Процессуальное руководство осуществляет Военная прокуратура Львовского гарнизона.

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