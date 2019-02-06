Пресс-секретарь Путина назвал дело против Медведчука "очередной политической репрессией"

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Там идет противоречивая информация – то ли уголовное дело возбуждено, то ли какие-то предварительные там юридические действия. В любом случае, информация или о возбуждении, или о возможности возбуждения такого уголовного дела является весьма тревожной" – сказал Песков.

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"Если это произойдет – это будет очередная политическая репрессия", – заявил он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 февраля ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений - посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

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Позднее стало известно, что материалы уголовного следствия против Медведчука будут по подследственности переданы СБУ.