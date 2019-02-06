Фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун. Ахметов - император фарммафии, - Корчинская

Об этом заявила нардеп (Радикальная партия Ляшко) Оксана Корчинская в комментарии журналистам, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Публично они заявили, что они ее поддерживают. Посмотрим, какая будет реакция (на обращения. – Ред.). Я думаю, что все патриотические силы должны пойти ва-банк", - заявила нардеп.

Корчинская отметила, что атака на Супрун достигла апогея в связи с тем, что через год начинается реформа вторичного и третичного звена медицины.

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"По-моему Рада не думала, что Ульяна пойдет до конца реформы. Думали, что поиграемся в семейную и сельскую медицину, но с 1 января 2020 года нужно начинать реформу вторичного и третичного звеньев медицины, для этого нужны 5% ВВП. Уже нужно рассчитывать (стоимость. – Ред.) медуслуг и это уже не 79 мдрд, поэтому такая борьба", - объяснила она.

Корчинская отметила, что удивляется, как до сих пор Супрун не устроили аварию, например ДТП.

"Я удивляюсь, как они не устроили Супрун ДТП. Но Ульяна ездит на общественном транспорте в отличии от тех, кто ее критикует, в частности Ольга Богомолец, которая ездит на Range Rover", - добавила нардеп.

Корчинская также считает, что в Администрации Президента также поняли, что Супрун не остановится. Она отметила, что часть АП связана с фармакологической мафией, которая руками Олега Ляшко и Игоря Мосийчука решила убрать Супрун.

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"Ахметов – император фарммафии. Посмотрите на доходы депутатов, которыми он управляет, например госпожи Бахтеевой. Это поражает. Эта империя годами диктовала цены на медоборудование. Когда мы спрашивали, чем помочь (медучреждениям. – Ред.), главврачи отвечали: "Купите нам оборудование". Они не просили лекарства или обучение персонала, а покупали оборудование, получали откаты и дальше оно стояло на складах, так как это было в Институте рака до увольнения бывшего руководства", - рассказала нардеп.

Корчинская подытожила, что на сегодняшний день важно дойти до рубежа, когда поворота в реформе не будет. Она добавила, что реформу поддерживают честные врачи и пациенты.

Также Корчинская уточнила, что на протяжении времени, пока длятся суды Супрун не может исполнять свои обязанности.

"У нее есть прекрасная команда, которая будет продолжать реформы. Ульяна боец. Она не сдастся", - резюмировала нардеп.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.