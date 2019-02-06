Очередной саммит НАТО состоится в Лондоне в декабре, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится коммюнике генсека Североатлантического альянса, распространенном пресс-службой НАТО.

"Рад объявить, что страны альянса решили, что следующее совещание глав государств и правительств состоится в Лондоне в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Генсек НАТО поблагодарил Великобританию за согласие провести у себя саммит альянса в год 70-летия НАТО. Он напомнил, что Соединенное Королевство является одним из 12 государств-основателей НАТО и "продолжает играть ключевую роль в альянсе, привнося важный вклад в нашу общую безопасность".

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Столтенберг отметил, что саммит НАТО в Лондоне позволит "обсудить сегодняшние и завтрашние вызовы безопасности".

Западные СМИ отмечают, что, таким образом, на саммит в Лондон приедет, в частности, президент США Дональд Трамп, отмечают СМИ.

Трамп ранее уже посещал Лондон в июле прошлого года. В Лондоне тогда прошли протесты в связи с визитом Д.Трампа.