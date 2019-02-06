США будут защищать украинцев на оккупированных территориях Украины, - нардеп Унгурян

Украинские депутаты встречаются с американскими коллегами и представителями диаспоры. В программе украинских политиков - ряд встреч с представителями Сената и Конгресса США, рабочие совещания в министерствах и ведомствах страны, проведение конференции с украинской диаспорой, а также участие в 66-м Национальном молитвенном завтраке с участием президента США, сообщает Левый берег.

5 февраля 2019 состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с министром энергетики США Риком Перри.

Во время встречи обсуждался ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также во время встречи министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, фундаментом которой являются вечные христианские ценности.

В рамках визита состоялась также встреча Павла Унгуряна со Специальным послом США по вопросам религиозной свободы Сэмюэлем Браунбеком.

В свое время Сэм Браунбек был успешным губернатором штата Канзас и впоследствии принял предложение президента Трампа и возглавил важное направление американской внешней политики - поддержание религиозной свободы в мире.



Во время встречи Павел Унгурян и посол Браунбек обсудили чрезвычайно болезненные вопросы преследований украинцев на оккупированных территориях за их проукраинскую позицию и религиозные убеждения. Это особенно касается евангельских христиан, православных Киевского патриархата, греко-католиков на территории оккупированного Донбасса, а также крымских татар в Крыму.









Также во время встречи Унгурян с Браунбеком договорились о ряде конкретных шагов по защите украинцев, в том числе о помощи в розыске пропавших без вести граждан Украины.