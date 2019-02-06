У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать, - премьер-министр

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время заседания Правительства.

Он отметил, что дороги в Украине не ремонтировались десятилетиями. Их износ кое-где достигал около 90%.

"Мы с 2017 года начали менять систему, наполнять ее ресурсом, чтобы восстанавливать дороги", - сказал Гройсман.

Он признал, что критика качества дорог раздается ежегодно - после зимы.

"Но я просил бы разграничить (претензии). Разрушены дороги какие? Которые не ремонтировались. А восстановленные нами дороги - в нормальном состоянии", - сказал Владимир Гройсман.

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По его словам, принцип правительства - оплачивать только качественные дорожные работы - является ключевым.

"У нас есть две категории дорог: отремонтированные дороги Гройсмана и те, которые еще нужно отремонтировать. Правда, не надо вешать все, что осталось с Советского Союза, и надо разграничивать ответственность - дороги общегосударственные и местные, - сказал глава правительства. - У нас масштабные задачи на 2019 год. К 2022 году мы восстановим сообщение между областными центрами. В контексте восстановления дорог мы уже сделали больше, чем кто-либо за все годы независимости. И сделаем больше".

Во время заседания правительство одобрило ряд решений, которые позволят усилить политику восстановления дорог в Украине и повышение ответственности власти, прежде всего местной, и бизнеса за эксплуатацию путей.

Глава правительства также обратил внимание, что необходимые работы для обеспечения проезда по дорогам уже происходят. А как только позволит погода, начнутся масштабные проекты, которые уже запланированы и готовятся к исполнению.