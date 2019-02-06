В СБУ назвали "сомнительной информацией" заявление штаба Гриценко о "прослушивании"

Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Служба безопасности действует "исключительно в рамках действующего законодательства", информирует Цензор.НЕТ.
"Если бы было решение суда о таких мерах, но мне ничего не известно об этом. Очень сомнительная информация ", - сказала Гитлянская.
Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.
"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак