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06.02.19 13:50

В СБУ назвали "сомнительной информацией" заявление штаба Гриценко о "прослушивании"

В Службе безопасности Украины назвали "сомнительной информацией" заявление представителей избирательного штаба кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко об обнаружении устройств для прослушивания.

гитлянская

Как сообщила в комментарии Радио Свобода пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, Служба безопасности действует "исключительно в рамках действующего законодательства", информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы было решение суда о таких мерах, но мне ничего не известно об этом. Очень сомнительная информация ", - сказала Гитлянская.

Напомним, утром 6 февраля во время выступления в Верховной Раде народный депутат и председатель Центрального штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе обнаружили пять устройств для прослушивания.

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"Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудио. Сомневаюсь, что это может установить частная правоохранительная структура. Я думаю, без вмешательства государства здесь не обошлось", - сообщил Виктор Чумак

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