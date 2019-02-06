Харьковская филармония после реконструкции откроется 14 февраля, - Светличная

Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Она анонсировала, что филармония откроется большим концертом.

"Что обещали - сделали. Филармония готова. Харьков давно этого ждал, и даже иногда не верил. Но мы всегда держим слово! Завершаем последние строительные вопросы и музыкальные репетиции, и уже 14 февраля в современном концертном зале на 777 мест зазвучит музыка", - написала Светличная.

Реконструкция уникального комплекса Харьковской филармонии стала одним из самых масштабных проектов в культурной сфере страны.

Финансирование на ведение строительных работ на этом культурно-историческом объекте выделено и из областного, и из государственного бюджетов.

В рамках реконструкции был построен новый органный зал, который соответствует высоким мировым требованиям.

Как известно, Харьковская филармония основана в 1929 году, является одной из старейших концертных организаций Украины. В здании филармонии – памятнике архитектуры, выдающемся культурном центре города – выступали Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и многие другие выдающиеся деятели искусства.