25-летний житель Боярки угрожал взорвать дворника гранатой, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, в подъезде многоквартирного дома работники полиции обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества - амфетамина.

Как пояснил молодой человек, гранату он нашел посреди города, адреса не помнит, а наркотики хранил для собственного потребления.

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Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.