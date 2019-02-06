25-летний житель Боярки угрожал взорвать дворника гранатой, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
По данным полиции, в подъезде многоквартирного дома работники полиции обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества - амфетамина.
Как пояснил молодой человек, гранату он нашел посреди города, адреса не помнит, а наркотики хранил для собственного потребления.
Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.