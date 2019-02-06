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06.02.19 14:28

25-летний житель Боярки угрожал взорвать дворника гранатой, - полиция. ФОТО

Боевую гранату и наркотическое вещество обнаружили работники криминального блока полиции Киевщины у 25-летнего жителя города Боярка. Как выяснилось, накануне этот молодой человек угрожал взорвать дворника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным полиции, в подъезде многоквартирного дома работники полиции обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" с запалом и почти 10 грамм психотропного вещества - амфетамина.

25-летний житель Боярки угрожал взорвать дворника гранатой, - полиция 01

Как пояснил молодой человек, гранату он нашел посреди города, адреса не помнит, а наркотики хранил для собственного потребления.

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Обнаруженные вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

25-летний житель Боярки угрожал взорвать дворника гранатой, - полиция 02

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. Полиция ему инкриминирует незаконное хранение боеприпасов и наркотических веществ.

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