Водичка залетела, и чуть не убился об лавочку, - Янукович рассказал о травме

Об этом Виктор Янукович рассказал на пресс-конференции в Москве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пришли рано на корт, там никого еще не было. Ранним утром был проливной дождь, а в зале было открыто окно, и водичка залетела на корт. И прямо во время тренировки я очень серьезно поскользнулся и упал – там были лавочки деревянные", – заявил он.

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Янукович также добавил, что сейчас уже чувствует себя "слава Богу" и надеется в скором времени вернуться к занятиям теннисом.

"Я однозначно получил надежду, что смогу еще заниматься любимым спортом. И ,может быть, месячишко, может быть, два – и снова буду на корте", – сказал беглый президент.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, именно спортивной травмой своего клиента адвокаты Януковича объясняли то, что он не вышел на видеосвязь для того, чтобы выступить в Оболонском суде с последним словом в деле о государственной измене.