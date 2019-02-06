Кабмин утвердил решение для доставки пенсий "Укрпочтой"

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бюджетные средства, в пределах утвержденных ассигнований на 2019 год, предоставляются АО "Укрпочта" при условии заключения им в порядке, установленном Законом Украины "О публичных закупках" договоров с территориальными органами Пенсионного фонда Украины о предоставлении услуг по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению в 2019 году.

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Реализация этого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий, а также выплату заработной платы сотрудникам АО "Укрпочта".

Ранее президент Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения "Укрпочты" в сельской местности.

Президент также обратился к руководителю "Укрпочты" с "настоятельной рекомендацией" пересмотреть собственную заработную плату.

Летом 2018 года "Укрпочта" запустила проект передвижных отделений в Черниговской области.