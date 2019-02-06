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06.02.19 14:58

Кабмин уволил Мартынюка с поста и.о. министра агрополитики и назначил вместо него заместителя Трофимцеву

Кабинет министров Украины уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка и назначил и.о. министра заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

Кабмин уволил Мартынюка с поста и.о. министра агрополитики и назначил вместо него заместителя Трофимцеву

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 6 февраля, Кабинет министров Украины принял заявление об отставке и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка и одновременно принял назначение на должность исполняющего обязанности министра - заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольгу Трофимцеву", - говорится в сообщении.

Максим Мартынюк был назначен на должность первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины распоряжением Кабинета Министров Украины 27 июля 2016 года. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 28 ноября 2018 № 920-р на Максима Мартынюка временно возложено исполнение обязанностей Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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