Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.19 15:25

Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, - Слободян

Представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно, что может быть опасно для граждан Украины, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

слободян

Ситуация на приграничных районах Украины и Беларуси ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит белорусская сторона совместно с РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне видят это и он может быть задержан на границе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы

Слободян подчеркнул, что все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, а не своему президенту Александру Лукашенко. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100