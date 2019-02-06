Ситуация в приграничных районах Беларуси ухудшилась, - Слободян

Ситуация на приграничных районах Украины и Беларуси ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит белорусская сторона совместно с РФ. Об этом в эфире 5 канала заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.



"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего, не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне видят это и он может быть задержан на границе", - сказал он.

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Слободян подчеркнул, что все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, а не своему президенту Александру Лукашенко.