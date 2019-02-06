"Защищать то, чего нет?" - Гриценко прокомментировал иск против него от Ирины Луценко о защите чести и достоинства

Как пердедает Цензор.НЕТ, об этом Гриценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Защищать то, чего нет? Горе-прокурор с Женщиной Тысячелетия пошли против меня в суд, защищать "честь и достоинство". Лучше бы президентские кумовья защищали бы ... Катю Гандзюк, Олега Михайлика, Павла Шеремета, Максима Шаповала и еще многих-многих людей. Которых все время их правления убивают - кислотой в лицо, выстрелом в грудь, взрывчаткой в центре столицы. Убивают демонстративно и безнаказанно!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни одного судебного производства против Гриценко на данный момент нет, - пресс-секретарь Бондаренко о заявлении Ирины Луценко

Как сообщалось ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Луценко отреагировал на слова Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".