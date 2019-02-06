Двое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Т.Райнер также рассказал, что сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

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"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.