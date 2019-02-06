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06.02.19 15:46

Двое граждан РФ включены в список наблюдателей ОБСЕ на выборах: он находится на утверждении в МИД, - спикер миссии в Украине Райнер

Список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ ещё находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины, среди предложенных кандидатов - двое россиян, сообщил спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер.

выборы

"Мы действительно получили предложения 92 кандидатов из стран-членов ОБСЕ - двое из них из России. В соответствии с методикой БДИПЧ мы отправили этот список в МИД Украины. Насколько я понимаю, переговоры между БДИПЧ в Варшаве и МИД в Киеве продолжаются", -сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Т.Райнер также рассказал, что сейчас в Украине находятся 17 экспертов от БДИПЧ.

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"Что касается основной команды - 17 экспертов - в ней нет представителей РФ", - добавил он.

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