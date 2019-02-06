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06.02.19 16:45

Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время Украина начнет переговоры с Британией о смягчении визового режима для украинцев.

Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit, - Климкин

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ

Климкин отметил, что британские визовые требования к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

По словам министра, процесс "Брексита", хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между Британией и Украиной, однако не создает благоприятные условия для смягчения визового режима.

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"Мы прекрасно понимаем беспокойство, поскольку сама дискуссия относительно "Брексита" была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии", - сказал Климкин.

Также Климкин отметил, что Украина не планирует вводить визы для британских граждан после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Сейчас британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Великобританию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы.

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